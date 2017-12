Rilasciava certificati falsi, indagata medico di Volla (VIDEO)

Girava tranquillamente per Teverola, a piedi e in auto, anche se - secondo i certificati - era invalida al 100% dal 1997. La 59enne è indagata dalla Procura di Napoli Nord per falso ideologico e truffa aggravata, insieme a un medico di Aversa. Il medico rilasciava certificati falsi. Con lui risultano indagati altri tre medici tra cui una donna di 48 anni di Volla, per il rilascio di attestazioni non corrispondenti al vero nel corso di una commissione di verifica dei requisiti della donna voluta dall'Inps di Caserta.