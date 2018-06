Mille euro per l'invalidità civile: arrestata dottoressa 64enne

Era stata nominata come consulente tecnico dal tribunale ma per indirizzare la sua perizia aveva chiesto mille euro. È finito in manette un medico di 64 anni arrestata dai carabinieri della compagnia di Castellammare con l'accusa di concussione. La professionista era stata nominata dal tribunale di Nocera come consulente tecnico doveva esprimere il proprio pare in un procedimento a carico dell'Inps in cui una portatrice di handicap richiedeva l'invalidità civile.

La sua perizia era fondamentale per il riconoscimento dell'indennità e per questo motivo ha pensato di approfittarne. Dopo aver contattato l'avvocato della donna, gli ha prospettato un esito negativo della richiesta se non avesse pagato mille euro. Il legale ha subito sporto denuncia ai carabinieri di Sant'Antonio Abate organizzando poi un incontro per incastrare la professionista. In quell'occasione è stata arrestata in flagranza di reato mentre prendeva 500 euro dalle mani dell'avvocato. È stata tradotta nel carcere di Salerno-Fuorni.