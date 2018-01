Violenza in ospedale: medico picchiato nel reparto di Ginecologia

Voleva vedere, in ospedale, il figlio nato da pochi giorni ma al di fuori dell'orario consentito per le visite. Ventinove anni, l'uomo ha dato in escandescenze al rifiuto da parte di un medico, colpendolo: è stato denunciato in stato di libertà per lesioni.

L'episodio, riportato da Cronaca Flegrea, è avvenuto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il medico aggredito ha riportato una ferita all'occhio sinistro. Dieci punti di sutura per lui, ed una prognosi di 20 giorni.

L'uomo era andato a trovare la compagna nel reparto di Ginecologia, pretendendo di poter vedere il neonato. Aggredito il medico, ha provato la fuga ma è stato bloccato dalla sicurezza.

Già lo scorso settembre un infermiere, un medico ed una guardia giurata erano stati pestati da un uomo la cui madre aveva accusato un malore dopo aver saputo della morte del marito.