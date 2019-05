Pugno in faccia a un medico dell'Asl: follia a Torre Annunziata

Ancora un'aggressione ai danni di un medico. Stavolta non è accaduto in un ospedale ma all'interno degli uffici dell'Asl di Torre Annunziata. Un medico è stato aggredito e colpito con un pugno in faccia durante la mattinata di sabato. Il camice bianco ha riportato la frattura del setto nasale. Ad aggredirlo è stato un paziente che si era recato negli uffici di via Fusco per ottenere l'esenzione dalle spese mediche.

L'aggressione

Quando non gli è stata accordata ha però perso la testa colpendo il medico responsabile del servizio. Subito dopo si è dato alla fuga uscendo di corsa dagli uffici. Sul posto sono arrivati i carabinieri oplontini che sono sulle sue tracce. Per riuscire a rintracciarlo analizzeranno i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Il medico ferito è stato accompagnato all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase dove è stato medicato ricevendo la prognosi di 20 giorni.