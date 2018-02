Montecalvario, medico del 118 aggredito dopo l'intervento dell'ambulanza

Inquietante episodio, la scorsa notte, nei pressi di Salita Sant’Antonio ai Monti, zona Montecalvario: un medico del 118 intervenuto sul posto è stato aggredito verbalmente e fisicamente da una persona.

Il personale del 118 era intervenuto in un'abitazione dove non aveva potuto che constatare il decesso dell'uomo per le disperate condizioni del quale erano stati chiamati. Ad intervento concluso, e mentre stavano rientrando nell'ambulanza, un violento ha preso di mira il medico e dopo averlo minacciato lo ha colpito con un forte schiaffo.

Il sanitario non si è fatto refertare e ha proseguito nel suo lavoro, così da non lasciare sguarnita l'ambulanza. Successivamente ha denunciato alla polizia l'accaduto.