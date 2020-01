Nuova aggressione a personale sanitario a Napoli: la terza in poche ore

Nuova aggressione ai danni di personale medico a Napoli, la terza dall'inizio dell'anno. Una dottoressa del 118, postazione Aeroporto, è stata insultata e strattonata da un paziente psichiatrico. A denunciarlo è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"L’aggressione è avvenuta fuori al San Giovanni Bosco. Avevo portato dentro il paziente per il colloquio con la collega psichiatra, ma è uscito eludendo ogni controllo, l'ho rincorso, mi ha visto e mi ha afferrata per un polso, trascinandomi verso l'ambulanza. Mi sono liberata con forza e poiché ho visto che ero da sola, gli ho dato le spalle per scappare dentro il nosocomio, ma lui mi ha afferrata per la giacca facendomi perdere l'equilibrio. Per fortuna i presenti (parenti dei ricoverati) mi hanno aiutato a rialzarmi e mi hanno difeso da ulteriori attacchi", racconta la dottoressa a Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Siamo alla terza aggressione in 48 ore, siamo in piena guerriglia urbana! Il 2020 è iniziato proprio male per la sanità partenopea!", tuona l'associazione.