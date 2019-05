Medico si barrica nell'ambulanza per evitare l'aggressione

Ennesima aggressione al personale sanitario del 118, segnalata dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate: “Postazione 118 di Scampia, trasportiamo una paziente con insufficienza respiratoria in oncologica al codice giallo del pronto soccorso. Già una prima violenza la abbiamo subita in partenza, quando una persona è voluta, nonostante il nostro rifiuto, salire in ambulanza. I parenti hanno cominciato ad inveire affinché la paziente entrasse subito. Io per calmare le acque ho deciso di portarla in codice rosso anche se non era affatto in pericolo di vita, ma giusto per tranquillizzare i parenti. A quel punto il figlio si scaglia contro di me accusandomi di non averlo fatto subito rosso, perdendo tempo e tentando di aggredirmi fisicamente. Al momento aspetto la polizia che ho subito chiamato.” A che siamo arrivati? A rifugiarci nella attesa della polizia per non essere aggrediti?