Emergenza Coronavirus, arrivati in Lombardia medici volontari da Napoli e dalla Campania

Medici volontari da Napoli e dalla Campania in Lombardia per l'emergenza Coronavirus. E' atterrato a Bergamo, nella serata di giovedì, l'aereo con i primi medici volontari della 'task force' permanente voluta dal Governo e che garantirà attraverso la Protezione Civile un intervento immediato negli ospedali lombardi in condizioni critiche.

Ad accompagnare i medici e il personale della Protezione Civile c'erano il Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie Francesco Boccia e il Commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

I primi medici arrivati in Lombardia provengono da più zone d'Italia, tra cui Napoli e Caserta.

"Insieme al Commissario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, abbiamo accompagnato in aereo a Bergamo i primi medici volontari della 'task force' permanente voluta dal Governo e che garantirà, attraverso la Protezione civile, un intervento immediato negli ospedali in condizioni critiche. I primi medici arrivati in Lombardia provengono da Roma, Latina, Bari, Firenze, Cosenza, Potenza, Napoli, Vasto, Messina, Udine, Caserta e Perugia. In aeroporto ne abbiamo approfittato per confrontarci con il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il Vice Presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, Maurizio Martina ed Elena Carnevali, sulle ulteriori esigenze di tutti gli ospedali in condizioni più critiche", le parole del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.