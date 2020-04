Boscotrecase accoglie i rinforzi tedeschi anti-Covid

Il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto e il sindaco Pietro Carotenuto hanno accolto gli operatori sanitari tedeschi che andranno a lavorare presso il presidio di Boscotrecase. Si tratta di due medici e due infermieri che aiuteranno l'ospedale locale, prima e, al momento, unica Covid unit della provincia di Napoli, ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto. Il presidio ospedaliero vesuviano è stato al centro di polemiche nei giorni scorsi per la morte di diversi pazienti e per le denunce del personale sulla mancanza di personale e attrezzature. Inoltre, i tedeschi utilizzeranno questo tempo per accumulare esperienza ch servirà in patria nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi anche in Germania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.