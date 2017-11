Medici e Comitati contro il ticket: visite gratuite al San Giovanni Bosco

Uno sciopero attivo, una manifestazione di solidarietà verso chi non si cura per motivi economici. Questo l'intento della mobilitazione messa in atto all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove i medici aderenti all'Unione sindacale di base e il Comitato cittadino per la Salute pubblica. All'esterno, i membri del Comitato hanno raccolto firme per un esposto da presentare al Presidente della Repubblica per l'abolizione del ticket sanitario; all'interno, alcuni medici hanno effettuato visite gratuite a chi non si può permettere il costo delle cure.

"In Campania c'è il dato peggiore di mortalità evitabile - spiega Paolo Fierro di "Medicina democratica" - In questa regione il costo del ticket è quesi uguale a quello delle visite private. Per questo motivo, le persone decidono di non curarsi".