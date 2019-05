De Luca: "Il caso Noemi ha mostrato all'Italia le eccellenze sanitarie campane"

"La vicenda di Noemi ha fatto accorgere a tutta l'Italia che qui in Campania abbiamo delle eccellenze uniche in Italia. Una bambina in quelle condizioni disperate è stata curata alle 3 di notte e per salvarla si è attivata un'equipe multidisciplinare". Questo il messaggio lanciato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ai nuovi medici raccolti nel teatro Augusteo di Napoli per il giuramento di Ippocrate. "Oggi", ha detto ai giovani medici, "si apre davanti a voi una possibilità nuova e inimmaginabile fino a 5 anni fa. Sareste dovuti emigrare e invece oggi possiamo dire che in Campania abbiamo l'occasione di assumere 7600 dipendenti nella sanità pubblica, svecchiando il comparto".