Terremoto Ischia, il Ministro Pinotti consegna una medaglia al piccolo Ciro

Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti si è recata questa mattina a Ischia sui luoghi colpiti dal terremoto di lunedì sera.

Il Ministro ha incontrato il Sindaco di Casamicciola Vincenzo Castagna ed il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Il Ministro Pinotti ha voluto anche salutare e ringraziare i militari e tutto il personale impegnato nei soccorsi, rivolgendo a tutti grandi complimenti per quanto fatto in questi giorni di grande emergenza.

Il momento più toccante della giornata, però, è stato sicuramente quello della visita ai feriti ed in particolare al piccolo Ciro, l'ultimo bimbo estratto dalla macerie, a cui il Ministro della Difesa ha consegnato una medaglia per il coraggio mostrato in quelle drammatiche ore.