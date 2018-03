"Vado a comprare le sigarette": non si hanno notizie di Maurizio da 4 giorni

Maurizio Marrone, 39 anni, ex calciatore, risiede a Monteforte Irpino (Avellino) ma è nativo di Napoli. Il 9 marzo ha raggiunto in treno la Toscana per andare a trovare i suoi due figli, che vivono a Marina di Carrara (Carrara) con la sua ex compagna. Ma, secondo quanto riferito dal figlio, domenica 11 marzo alle 20 è uscito dicendo che sarebbe andato a comprare le sigarette e non è più rientrato. Lo riporta Chi l'ha visto. In queste ore i familiari e l'ex compagna diffondono gli appelli: "Non sappiamo cosa fare, abbiamo mandato diversi messaggi, oggi (ieri 14 marzo) abbiamo ricevuto risposta ma da una persona che dice di aver trovato il telefono e i documenti abbandonati in strada e che li avrebbe inviati per posta".



Il telefono di Maurizio è rimasto acceso fino al 14 marzo ma nessuno ha risposto alle chiamate. L'uomo ha 39 anni, gli occhi verdi, è alto 165 centimetri.