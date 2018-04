Il padre di Nicola Marra intervistato da Maurizio Costanzo: "L'alcol è uno stupefacente legale"

Nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show del 19 aprile, in onda su Canale 5, il noto giornalista ha intervistato Antonio Marra, il padre di Nicola, il giovane napoletano morto all'uscita da una discoteca di Positano.

"Non si può morire così a 20 anni. Devono capirlo i ragazzi in primis, le istituzioni e i gestori di locali. Lotteremo in tutti i modi e faremo di tutto perchè la sua morte non sia inutile. Siamo pronti anche a costituire una fondazione ed un'associazione", ha spiegato il signor Antonio.