Maturità 2017: ecco le materie della seconda prova

Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.

Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2017, annunciate dalla Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, con un video lanciato sulla pagina Facebook e sui social del Ministero.

Dopo la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli studenti, la seconda prova sarà diversificata per ciascun indirizzo.

Tra mercoledì 21 e lunedì 26 giugno si terranno gli esami scritti. Si parte col tradizionale tema (prima prova), quindi la seconda prova, e infine il quizzone. Discorso differente per gli esami orali: le date, in questo caso, vengono decise singolarmente scuola per scuola.