Rifiuti, Salvini: "In Campania serve un impianto in ogni provincia"

"L'emergenza rifiuti in Campania si risolve costruendo un impianto di smaltimento in ogni provincia". Matteo Salvini traccia la sua strada per uscire fuori dal giogo delle cicliche crisi dell'immondizia. Il leader della Lega attacca il presidente della Regione Vincenzo De Luca e parla di siti non inquinanti, anche se non è chiaro a quali tipi di impianti faccia riferimento: "I rifiuti vanno differenziati fino a una certa percentuale. Quelli che non si differenziano devono essere trattati in appositi impianti a impatto zero, dove verranno trasformati in energia e ricchezza per il territorio. La Regione, finora, non è stata in grado di rendere la Campania autonoma nel ciclo dei rifiuti. L'Ente deve impegnarsi della realizzazione di un piano che metta la parola fine su questa situazione. Non è possibile che si parli ancora di ecoballe non smaltite".