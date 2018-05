Matteo, il giovane 'guerriero' che lotta per i malati oncologici

Si chiama Matteo D'Abrosca il 16enne campano di Santa Maria Capua Vetere, che da circa 3 anni combatte contro il Linfoma di Hodgkin, che lo ha portato ad abbandonare la scuola e la sua vita adolescenziale.

Matteo ha dimostrato tanta forza, lottando come un 'guerriero' e cercando di infondere coraggio ai tanti amici che ha conosciuto nel reparto oncologico di Napoli.

"La malattia la ritengo un dono di nostro Signore - spiega Matteo - perché ci ha scelti lui, sapendo che siamo in grado di condurre la battaglia per la vita, anche se molti miei amici del reparto oncologico pediatrico di Napoli non ce l'hanno fatta e sono diventati Angeli di Dio. Oggi sono colui che rappresenta l’oncologia pediatrica italiana, dando una voce di speranza e forza a tutti i ragazzi che vivono nella sofferenza. In questi anni ho conosciuto, tra gli altri, il Ministro dell’Interno, gli ex Presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso ed il Presidente della Repubblica. Anche il nuovo Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, perché mi è stato vicino nei momenti difficili della mia vita, ovvero durante il trapianto. Nei mesi scorsi sono stato invitato a marzo anche dal commissario della Salute Europeo Andriukaitis, dal presidente del Parlamento Europeo Tajani e dal presidente della Commissione Europea a Bruxelles per fare la loro conoscenza".

"Metto tutto il mio impegno per sensibilizzare e dare una voce di speranza a tutti i ragazzi oncologici di Napoli e provincia, affinché non si sentano mai soli. È importante che i ragazzi, associazioni, volontari, medici e tutto ciò che circonda l’oncologia pediatrica italiana abbiano un sostegno costante, dalle associazioni e non solo. La mia battaglia è anche la loro", conclude Matteo.