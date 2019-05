Mattarella a Napoli: il Presidente al Santobono per la piccola Noemi

Sergio Mattarella, in visita a Napoli, si è diretto all'ospedale Santobono per incontrare i genitori della piccola Noemi, la bimba di 4 anni rimasta ferita nell'agguato avvenuto lo scorso venerdì in piazza Nazionale.

Il Presidente della Repubblica ha raggiunto l'ospedale pediatrico partenopeo al termine del simposio Cotec avvenuto al Teatro San Carlo. Ha varcato l'ingresso dell'ospedale in auto senza fermarsi a parlare con la stampa.

"Con il Presidente Mattarella c'è stato un saluto veloce durante il quale ha portato il suo pensiero per quanto accaduto venerdì – ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha incontrato il Capo dello Stato a Palazzo Reale – è rimasto colpito dalla reazione della città facendo riferimento all'iniziativa che si è svolta domenica in Piazza Nazionale. Il Presidente è sempre molto attento alla città, sensibile, puntuale e presente''.