Il presidente Mattarella al Gambrinus tra dolci napoletani e boom turistico

“Il presidente Mattarella è arrivato a Napoli e ne ha subito approfittato per andare a prendere un caffè al Gambrinus insieme alla figlia e al genero”. Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"Il Presidente si è fermato a chiacchierare con i fratelli Antonio e Arturo Sergio, patròn del Gambrinus, con i quali ha anche avviato un divertente confronto sui dolci napoletani e siciliani mentre gustava un caffè napoletano di cui ha esaltato la bontà e una sfogliatella. Mattarella, confermando la sua ammirazione per Villa Rosbery e per Napoli e la sua storia, nel ricevere la copia numero 1 del calendario storico del Gambrinus, ha poi detto di essere particolarmente felice per il boom turistico che sta vivendo la città in questi giorni".