Dopo 30 anni di convivenza decidono di sposarsi in ospedale: la commozione dei familiari

Lieto evento nell'ospedale Cto di Napoli. E' stato celebrato in corsia il matrimonio tra Leonilde Giordano, 53 anni e Raffaele Persico 57 anni.

"E' accaduta una cosa che capita, credo, raramente nella vita. Mia madre, malata di cancro, dopo tanti anni di convivenza ha deciso di sposarsi. Era un suo desiderio e grazie al primario, Mario Guarino, è stato possibile realizzare il suo sogno in ospedale", racconta a NapoliToday Marco Persico.

Leonilda Giordano, colpita da un cancro, era stata ricoverata nei giorni scorsi in ospedale per una infezione. Domani verrà trasferita al Monaldi per riprendere il ciclo delle radio e della chemioterapia.

"L'amore trionfa sempre. Dopo 30 anni insieme è stata un'emozione unica vedere i miei genitori mentre si sposavano. Mi auguro che il calvario che stiamo vivendo possa finire al più presto nel migliore dei modi", conclude Marco.