"Questo matrimonio non s'ha da fare": l'uomo voleva favorire la ventenne irregolare

Era tutto pronto per il giorno del "sì", ma è intervenuta la Polizia, che tra i futuri sposi ha posto il veto. I fatti sono accaduti a Faenza, in Romagna, e sono riportati da RavennaToday. Un 41enne napoletano, da tempo residente a Faenza, aveva deciso di sposare una 20enne marocchina solo per permetterle di acquisire la cittadinanza italiana. L'uomo non era nuovo a matrimoni combinati di questo tipo: già in passato, a Napoli, aveva sposato in Comune una cittadina cinese, con la quale poi aveva troncato ogni rapporto.



Interrogato, il quarantenne ha ammesso tutto. Avrebbe deciso di sposare la giovane solo per risolvere 'problemi economici', e per questo si sarebbe accordato con la madre della giovane, residente in Italia. Gli inquirenti di Faenza si sono insospettiti quando hanno scoperto che il 41enne, poche settimane prima, aveva preparato i documenti per sposare un'altra donna. L'uomo in passato ha collezionato reati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina commessa in concorso con altre persone, furto, sequestro di persona, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. La giovane è stata dichiarata irregolare sul territorio italiano. La madre accusata di favoreggiamento alla permanenza sul territorio nazionale di straniero irregolare.