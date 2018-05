Gli restituiscono la casa dopo la denuncia di NapoliToday: "Ho atteso 4 anni"

Mancava da casa sua da quattro anni. Era il giugno del 2014 quando una condotta dell'Abc si ruppe in via Domenico di Gravina, a Materdei, rendendo pericolante parte del civico 1. Tra gli sfrattati c'era anche Vincenzo Galiero, che da allora ha cominciato, insieme alla moglie, un calvario che lo ha portato in un albergo della stazione centrale, in una casa studenti, in un'abitazione fatiscente e, infine, in una stanzetta in casa di sua figlia.

I lavori di messa in sicurezza, realizzati dall'Abc sono terminati oltre due anni fa, eppure nessun ufficio pubblico si è preoccupato di dare a Vincenzo il nulla osta per il rientro nella sua casa di via Domenico di Gravina. Una situazione che ha minato anche l'equilibro psicologico dell'uomo e della consorte, da tempo in cura da uno specialista. Tutto è rimasto immobile fino al 18 dicembre 2017, quando Galiero denunciò la sua disavventura a NapoliToday.

Il giorno dopo la pubblicazione del nostro servizio, l'Abc ha inviato una lettera in cui assicurava che i lavori erano stati ultimati, che la casa era sicura e che il rientro di Vincenzo dipendeva dall'ufficio casa del Comune di Napoli. La lentezza burocratica della macchina comunale ha allungato i tempi di ualche altro mese, ma finalmente Galiero è potuto rientrare negli spazi dove ha vissuto per 30 anni.

Siamo stati testimoni di questo evento e anche delle nuove preoccupazioni dell'uomo. "E' tutto distrutto - racconta spostando le macerie - non riconosco più la mia casa. Ora dovrò parlare con il proprietario, che ho saputo non vorrebbe rinnovarmi il contratto. Sono molto confuso, adesso. Sono contento, ma anche spaventato di ciò che mi aspetta adesso".