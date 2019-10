Si masturba in auto, lo notano e lui scappa: danneggiate auto in sosta

Un uomo si è masturbato in pubblico chiuso nella sua auto, per poi una volta scoperto fuggire a tutta velocità danneggiando numerose auto in sosta.

L'episodio, denunciato su di un gruppo Facebook, è avvenuto a Casoria nella serata di ieri, intorno alle 20.30

“Un signore grasso sui 40 anni seminudo in macchina nei pressi del centro si stava masturbando davanti a tutti”, racconta uno dei membri del gruppo.

Accortosi che alcuni lo avevano notato e si stavano avvicinando a lui, l'uomo è scappato rapidamente con l'auto, urtando “sei-sette macchine” lì vicino.