Infarto in scena per l'attore napoletano Massimo Lopez

Brutta disavventura per Massimo Lopez, colpito nella serata di venerdì da un infarto, mentre al Teatro Impero di Trani si stava esibendo nell'ambito della rassegna Jazz & dintorni.

L'attore di origini napoletane, che è fuori pericolo - come racconta Repubblica Bari - è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bonomo di Andria, dove si trova ora in osservazione dopo essere stato sottoposto ad intervento di angioplastica.

Lopez ha avvertito un forte dolore al petto ed è uscito di scena, non prima di scusarsi lui stesso con il pubblico per lo stop.

Lopez, 65 anni, nato ad Ascoli Piceno per caso, ma orgogliosamente napoletano da generazioni, come lui stesso si è definito più volte, non ha mai perso negli anni il suo legame con la città partenopea ed è anche, da sempre, un grandissimo tifoso del Napoli calcio.