Incidente stradale per l'attore napoletano Massimiliano Morra

Brutta esperienza per l'attore napoletano Massimiliano Morra, protagonista di "Furore" e di altre fiction di successo, attualmente concorrente del programma Rai "Ballando con le Stelle".

Morra è infatti rimasto vittima di un grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

A raccontare la dinamica dell'incidente è stato lo stesso attore nel corso di un'intervista rilasciata al programma di Rai1 "La vita in diretta": "Stavo tornando a casa da una cena con tutti i colleghi dopo la trasmissione, quando improvvisamente un’auto mi si è piantata davanti. Io ero sulla corsia di accelerazione e per scansarla ho dovuto sterzare all’improvviso. La mia auto si è girata completamente per poi finire contro il guard rail. Da quel momento in poi ho perso i sensi".

L'attore napoletano sta fortunatamente meglio, ma ha riportato alcuni danni nell'incidente che ne mettono a rischio la partecipazione alla prossima puntata di "Ballando con le Stelle": "Ho avuto un bel po’ di problemi: un ematoma sotto l’occhio, dovuto al trauma cranico, altri ematomi sparsi per tutto il corpo e alcuni versamenti ematici intracranici che devo tenere sotto controllo. Sono stato miracolato".

Morra attraverso i suoi profili social ufficiali, ha voluto anche ringraziare tutti i suoi fans per l'affetto: "Grazie a tutti per il vostro supporto, ho letto i vostri messaggi... grazie di cuore".