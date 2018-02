Raid contro Massimo Gallo, l'appello ai ladri: "Vi pago più di quanto recuperereste da soli"

Il noto attore napoletano, Massimiliano Gallo, è stato vittima di un raid a Licola. La denuncia in un post su Facebook: "Poco fa a Licola mi hanno rotto per la terza volta la macchina... rubandomi la valigia e lo zaino in cui c’era il PC appena comprato. La rabbia di essere stato abusato è indescrivibile. A queste merde che hanno rubato la mia intimità auguro il peggio. Ma se per caso siete venuti a curiosare nella mia bacheca, perché c’erano anche i miei effetti personali, vi dico: contattatemi. Vi pago, più di quanto recuperereste da soli. C’erano le mie cose e le rivoglio. A qualunque prezzo".