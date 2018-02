Massa Lubrense, sfiorata tragedia in famiglia: due fratelli cercano di uccidere padre e figlio

I carabinieri di Massa Lubrense hanno arrestato un 39enne e un 44enne, due fratelli di origine romena, uno residente a Massa Lubrense, l’altro a Sorrento. La figlia del più giovane dei fratelli è fidanzata con un connazionale 21enne: il 39enne non accetta la storia. Così ieri sera insieme a suo fratello si è presentato a casa del ragazzo, fidanzato della figlia, e con un coltellaccio da cucina e un martello, i due fratelli hanno aggredito il 21enne e suo padre 44enne, si sono accaniti su di loro lasciandoli riversi a terra, poi si sono allontanati in direzione di Sorrento a bordo di una jeep. Intanto le urla e il rumore hanno allarmato alcuni cittadini che si sono attivati chiamando il 112. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, della compagnia di Sorrento e della stazione di Sorrento che aprendo la porta si sono trovati davanti i due feriti sanguinanti.



I militari hanno fatto subito intervenire il 118 che ha accompagnato le vittime in ospedale a sorrento, quindi si sono messi sulla pista dei fuggitivi. I due fratelli aggressori sono stati rintracciati poco dopo lungo la strada che porta a Sorrento. Sono stati bloccati e tratti in arresto per tentato omicidio in concorso. Dopo le formalità sono stati tradotti a poggioreale. I feriti sono ricoverati per le ferite lacero contuse e le lesioni riportate.