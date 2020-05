Sequestrate novemila mascherine non a norma

Continuano i servizi di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nelle aziende produttive dei città e Provincia. A Casalnuovo, i carabinieri della tenenza locale insieme a quelli del Nas di Napoli hanno scoperto in un deposito di una ditta locale novemila mascherine di produzione estera non conformi alla legge.

I prodotti erano privi dei marchi di certificazione CE e non rispettavano i requisiti imposti dalle normative sanitarie. Secondo quanto accertato le mascherine non avrebbero garantito efficienza nella filtrazione e una volta sul mercato messo in pericolo la salute del cliente finale. Il rappresentante legale della società – secondo quanto previsto dal “codice di consumo” - è stato sanzionato amministrativamente per circa 1000 euro .