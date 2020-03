Carenza mascherine nella filiera alimentare, Francesco de Concilio dona 500 mascherine

La carenza delle mascherine adeguate per il personale sanitario rappresenta uno dei maggiori problemi al contenimento del contagio da Coronavirus. Il settore alimentare se la passa anche peggio, con concreti rischi per i lavoratori impiegati in tale filiera. Francesco de Concilio, ideatore di Prezzoforte.it e dell'agenzia di comunicazione Turnè, si è reso protagonista nelle scorse ore di una donazione di 500 mascherine: "Francesco De Concilio ha deciso di regalare 500 mascherine agli operatori del settore per consentirgli di proseguire nella preziosa attività di distribuzione dei generi alimentari. Un esempio da imitare assolutamente. In questo momento tutti quelli che possono dare una mano a superare i problemi di approvvigionamento dei Dpi lo facciano senza esitazioni. Ogni ora può essere determinante", spiega il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la richiesta di sostegno da parte dell'Unipan.

"Per la mia azienda di vendite online - ha affermato de Concilio - avevo comprato diversi quantitativi di mascherine usa e getta, quelle la cui durata è di circa 5 ore e sono destinate non ad uso sanitario bensì nell'edilizia e nel settore alimentare. Il costo è di circa 3,50 euro per un pacco da 50 pezzi. Quando mi sono accorto che le persone si rifornivano da me per poi rivenderle a 10 volte di più ho deciso di toglierle dal mercato e regalarle a chi ne avesse bisogno. A partire dagli operatori della filiera alimentare che ne hanno necessità in questo momento per garantire la distribuzione degli alimenti. Dobbiamo combattere tutti contro il virus e contro gli speculatori".