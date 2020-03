Vende mascherine con rincari del 1200%: denunciato 33enne

Le mascherine sono diventate un bene prezioso, indispensabile per gli operatori sanitari e per chi lavora a stretto contatto in particolare con il pubblico. Con l'emergenza Coronavirus stanno andando letteralmente a ruba ed è difficilissimo trovare anche le chirurgiche nelle farmacie.

Come in tempi di guerra per beni alimentari e medicinali, sta nascendo adesso il fenomeno della "borsa nera delle mascherine", vendute in maniera illegale, spesso realizzate con materiali non a norma o traspiranti e dunque inutili. Si moltiplicano anche i casi di rincari eccessivi di chi le vende a prezzi esorbitanti, vista la penuria. E' il caso della denuncia di un 33enne titolare di un negozio di alimentari di Giugliano in Campania da parte dei carabinieri. L'uomo vendeva al pubblico mascherine di protezione ad un prezzo sproporzionato rispetto a quello di mercato. Erano in vendita a 3 euro l’una, nonostante il prezzo originario fosse di 20 centesimi. Il negoziante, inoltre, per ottenere maggiori guadagni, vendeva i pezzi singolarmente anziché in pacchi da 10, applicando un rincaro del 1200%.

I militari, avevano notato alcuni annunci sul web grazie ai quali il 33enne ne pubblicizzava la vendita. Raggiunto il negozio e guidati da un cartello che promuoveva l’offerta, i carabinieri hanno sequestrato ben 1000 mascherine, ammassate in uno scatolone tra prodotti alimentari.