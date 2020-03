Centinaia di finte mascherine nascoste in una casa: la scoperta

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Napoli a Casoria dove hanno rinvenuto, nascosti in un box nel giardino, delle scatole contenenti 875 “mascherine” confezionate in modo non ermetico, prive di scheda tecnica nonché di qualsiasi indicazione sulla data di scadenza.

Il materiale, risultato non idoneo all’uso sanitario, è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato denunciato per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery