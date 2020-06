Addio all'obbligo delle mascherine all'aperto?

Secondo indiscrezioni, la Campania potrebbe ridurre gli obblighi riguardanti le mascherine da tenere (secondo la normativa attuale) anche negli spazi aperti, al fine di evitare i contagi da Covid-19.

I dati incoraggianti relativi ai positivi che oscillano in Campania in media tra i 4 e i 10 al giorno, sembrano dare una visione rosea sulla situazione attuale, anche se non mancano perplessità e preoccupazioni per la riapertura agli spostamenti tra regioni in programma dal 3 giugno.

L'Unità di Crisi della Regione starebbe valutando la possibilità di un allentamento dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici all’aperto, se il trend di positivi continuerà ad essere basso nei prossimi giorni. La data in questione potrebbe essere quella del 15 giugno, lasciando l'obbligo di indossare le mascherine solamente negli spazi chiusi.

Bollettino di ieri

Bollettino del 31 maggio sui contagi in Campania. Gli ultimi dati della task force della Regione Campania aggiornati alle ore 22.00 del 31 maggio. Quattro i positivi su 2.300 tamponi.

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 83 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 184 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 168 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 76 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 246 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola sono stati esaminati 323 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 194 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 533 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 198 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​​

Positivi di oggi:

4 Tamponi di oggi: 2.315

Totale complessivo positivi Campania: 4.806

Totale complessivo tamponi Campania: 203.858