Borgo Orefici, su di una palazzina appare un rilievo antico: "Verificarne il valore storico"

È apparsa dal nulla, da una semplice scrostatura dell'intonaco. Una maschera antica, forse di valore storico, ha fatto la sua comparsa sulla facciata di un edificio del Borgo Orefici sottoposto a lavori di ristrutturazione.

"Abbiamo chiesto alla Soprintendenza di verificare l’eventuale valore storico – hanno reso noto sulla Radiazza di Radio Marte lo speaker Gianni Simioli e Francesco Borrelli dei Verdi – Qualora sia da tutelare, richiederemo di intervenire per salvarlo dai lavori di ristrutturazione".

L'edificio è una palazzina in vico dei Costanzi 8, ed il rilievo affaccia su via piazza Larga. "La palazzina - hanno spiegato Borrelli e Simioli - si trova in uno dei posti più antichi di Napoli, il Borgo Orefici, dove si trovano alcuni stabili di assoluto valore storico". "I residenti sono preoccupati che i lavori di ristrutturazione che stanno interessando il palazzo possano portare alla distruzione del rilievo – aggiungono – Stando a quanto riferiscono alcune persone che abitano nel quartiere da tempo, ci sarebbero altri tre rilievi simili, occultati dall'intonaco, che rischiano di essere rovinati dai lavori. Per questo motivo abbiamo allertato la Soprintendenza".