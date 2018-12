Martina (Pd) allo Sprar di Mugnano: "Qui modello vincente di accoglienza"

"Dobbiamo investire sull'accoglienza condivisa, eliminare la Bossi-Fini e il decreto Salvini, che nei prossimi due anni produrrà 100mila immigrati irregolari in più". Maurizio Martina, segretario uscente del Pd e candidato a guidarlo nuovamente, ha fatto visita allo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugio) del Comune di Mugnano.

"Qui c'è un modello vincente di accoglienza - ha proseguito l'ex ministro - mentre chi c'è al Governo oggi genera solo maggiore insicurezza. Dalla mia esperienza posso dire che l'unica cosa che aumenta la sicurezza è l'integrazione". A Mugnano, in modalità Sprar, vivono 50 migranti. Sono divisi per nazionalità e sesso e le famiglie hanno possibilità di vivere insieme in piccoli monolocali. Gli fa eco Matteo Richetti, che appoggerà Martina alle primarie del Pd: "Dobbiamo scegliere tra un Paese che accoglie e integra nel rispetto delle regole e un altro che a colpi di slogan accresce il disagio".

Se i Cas si sono rivelati sei 'parcheggi' di migranti, lasciati intere giornate senza far nulla e senza alcun progetto, l'idea dello Sprar è quella di lavorare su piccoli numeri e sull'integrazione nel tessuto sociale. A Napoli, però, anche il Governo a trazione Pd, ha privilegiato i Cas, creando situazioni critiche come al Vasto: "Dobbiamo fare sicuramente di più - ha ammesso Martina - l'investimento da fare è sugli Sprar".