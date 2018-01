Muore studentessa di 19 anni: era stata colpita da un aneurisma alla vigilia di Capodanno

"Al Cardarelli la tragica morte di una diciannovenne (Martina Di Donna) racconta una storia di professionalità, umanità e amore per il prossimo", afferma il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità.

Francesco Cascella, zio di Martina, diciannovenne, studentessa di ingegneria biomedica, morta dopo 12 giorni di ricovero, per le conseguenze di un aneurisma cerebrale, ha chiesto di raccontare la storia di sua nipote. “Martina è stata colpita dall’aneurisma l’ultimo giorno dello scorso anno ed è stata portata d’urgenza al Cardarelli dove è stata immediatamente soccorsa nel migliore dei modi possibili, sia dal punto di vista umano che professionale, al punto che il professor Caiazzo che era in vacanza a Sorrento è tornato appositamente per operarla”, ha raccontato Borrelli aggiungendo che “l’operazione è riuscita ma la situazione è rimasta gravissima e i genitori, Roberta Ferrara e Raimondo Di Donna, e tutti quelli che volevano bene a Martina hanno potuto constatare l’umanità di chi lavora al Cardarelli a cominciare dal dottor Elio Bonagura, responsabile anestesista del reparto di rianimazione”. “Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, Martina è morta e la famiglia, anche per rendere onore a una ragazza che è sempre stata gioviale e pronta ad aiutare il prossimo, ha deciso di donare gli organi che ora permettono ad altre persone di vivere o di riavere una qualità della vita degna di questo nome” ha aggiunto Borrelli per il quale “così come si denuncia quel che non va nella sanità campana, è giusto anche evidenziare quanto di buono si fa, soprattutto quando a farlo sono persone che, pur se colpite così duramente dalla vita, apprezzano quanto è stato fatto per assistere la loro congiunta”.