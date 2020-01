Ubriaco, viene ritrovato in una pozza di sangue: aggredito da connazionali

Un 33enne è stato ferito nel corso di un'aggressione che sarebbe avvenuta nel centro della città. L'uomo, di origine marocchina, è stato ricoverato nell'ospedale Cardarelli con alcune costole fratturate e varie contusioni. Secondo i medici che gli hanno prestato le prime cure guarirà in 21 giorni. Il 33enne è risultato ubriaco e ha fornito versioni contrastanti ai carabinieri che stanno indagando. Prima ha raccontato di essere caduto, poi di essere stato aggredito da connazionali senza fornire dettagli. Di certo c'è che è stato trovato in una pozza di sangue in via San Giovanni a Carbonara