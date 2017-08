Psicosi attentati, passeggera di un traghetto marocchina scambiata per terrorista

Aveva una panciera, che indossava per problemi successivi ad un'operazione all'addome. Soltanto perché marocchina, una donna salpata in mattinata su un traghetto da Pozzuoli diretto a Ischia, è stata segnalata come possibile terrorista alla Guardia Costiera: in molti temevano che il rigonfiamento sotto le vesti fosse una cintura esplosiva.

A raccontare la vicenda, figlia della psicosi da terrorismo di questi giorni, è il Mattino. I carabinieri si sono visti controllare una donna residente da anni sull’isola d’Ischia assieme a marito e figli. Approfittando dello scalo intermedio della nave, a Procida, sono saliti a bordo ed hanno avvicinato la “sospettata”. Alla fine, appurato della panciera e controllati i documenti, si sono scusati con l'imbarazzata protagonista del malinteso.