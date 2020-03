Porto di Napoli, nove marittimi in isolamento a bordo di una nave

Nove marittimi si trovano attualmente in isolamento a bordo di una nave nel Porto di Napoli. La decisione è stata presa a scopo preventivo dopo aver appreso che un passeggero, con il quale sono entrati in contatto, un 40enne cittadino tunisino, è risultato positivo al Coronavirus in Tunisia ed è stato ricoverato all'ospedale universitario Farhat Hached di Sousse.

I marittimi si trovano ora a bordo della Gnv Majestic, che è in sosta per lavori di manutenzione. La compagnia precisa in una nota che "non vi sono casi effettivamente rilevati a bordo, tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. C’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte".