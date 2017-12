"Per Mario Pisco" sit-in per ricordare il 17enne vittima della strada

Il 16 giugno del 2011 moriva Mario Pisco, diciassettenne che era a bordo del suo scooter e fu investito da un suv guidato da una donna. Domenica 10 dicembre i familiari di Mario e l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada saranno nel punto dell'impatto, tra via Pietro Castellino e via Perosi, al Vomero, per ricordare Mario e sensibilizzare la cittadinanza posizionando striscioni, distribuendo volantini e materiale informativo. L'appuntamento è alle 9:30. Domenica 10 dicembre Mario avrebbe compiuto 24 anni: "Ci auguriamo di riuscire a rendere alle persone il senso più profondo della forza che anima una famiglia come la nostra, afflitta dal dolore ".