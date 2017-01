"Cara Befana, mi manca mio fratello che non c'è più": la lettera che ha commosso tutti

Era lo scorso aprile quando Mario Muzzillo, 26 anni, rimase vittima di un tragico incidente stradale sulla Circumvallazione esterna, all'altezza di Qualiano, mentre era in sella ad una moto. Il giovane morì per le ferite gravissime riportate nello schianto al suolo. A distanza di nove pesi, si torna a parlare della sua sfortunata storia grazie a una lettera che ha commosso il web. A scriverla, la sorella della vittima, Claudia, solo 6 anni.

"Cara Befana, mi manca qualcuno che si chiama Mario, è mio fratello. So che lui è in cielo a fare il gelato agli angioletti. Gli voglio tanto bene e so che lui è qui con noi per sempre". La letterina è stata poi pubblicata dal papà della piccola su Facebook.