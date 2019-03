"A Sorrento il mare si è colorato di bianco": la nuova denuncia

"Dopo Mergellina e Riva Fiorita tocca a Sorrento", così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, nel pubblicare sui social un video girato in prossimità del pontile di Marina Piccola dove "le acque si sono colorate di bianco".

Il caso segue quello di Riva Fiorita a Posillipo, dove ancora si indaga su chi possa aver gettato fluorescina – una sostanza comunque non inquinante e biodegradabile – in acqua, e soprattutto sul perché: il sospetto è che il liquido tracciante possa esser stato usato da un privato che sta eseguendo lavori per la costruzione di una piscina o di un allaccio abusivo alle fogne.

"Di fronte a simili scelleratezze – spiega Borrelli – occorre una prova di forza. Ancora un oltraggio al nostro mare, questa volta a Sorrento. Già un mese fa si è verificato un episodio simile. Fermare l’inciviltà a qualunque costo. In galera gli incivili che devastano il territorio. Le Amministrazioni locali vietino questa deriva, e fermino gli allacciamenti abusivi. Pene severe per i responsabili, che siano esposti al pubblico ludibrio. Chi inquina non può farla franca".