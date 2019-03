Marijuana nella cameretta: scoperto grazie al cane antidroga

Aveva marijuana nello zaino nascosta nella sua cameretta. Non qualche grammo nello zaino di scuola ma quasi un chilo e mezzo e lui la scuola l'ha finita da un pezzo. È finito in manette un 28enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato. L'accusa ai suoi danni è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La scoperta

All'interno della sua camera i militari hanno scoperto un chilo e 400 grammi di marijuana, 1350 euro in contanti e un bilancino di precisione tutto nascosto in uno zaino. I militari oplontini sono riusciti a fare la scoperta grazie anche all'ausilio dei cani antidroga del nucleo cinofili di Sarno. Il 28enne verrà giudicato con rito direttissimo e nel frattempo è detenuto agli arresti domiciliari.