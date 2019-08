Ischia, tra i boschi una piantagione di marijuana: la scoperta in elicottero

L'equipaggio di un elicottero Agusta del Reparto Operativo Aeronavale Napoli della Guardia di Finanza ha rilevato, in una località dell'isola di Ischia, un'area coltivata sospetta che poteva corrispondere a una piantagione di cannabis. Il Reparto allertava i finanzieri della Tenenza di Ischia, fornendo coordinate per l'individuazione.

Scattava quindi intervento a terra a una pattuglia raggiungeva - non senza difficoltà - l'area, che si trovava in un sito mimetizzato tra boscaglie, un luogo impervio e pericoloso. Dietro una fitta vegetazione i militari scoprivano il fondo agricolo in cui erano coltivate oltre 30 piante di marijuana a fusto largo, alte circa due metri, pronte per il raccolto. Le piante sono state sequestrate, si cercano i responsabili.