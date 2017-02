Decumani, nascondeva droga nell'appartamento: arrestato

Nascondeva droga nel suo appartamento ai Decumani. Gli agenti del Commissariato di polizia hanno arrestato un ragazzo di 28 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti, ieri sera, hanno raggiunto lo stabile sito in Vico Cinquesanti per effettuare un controllo del giovane sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Napoli con divieto di uscire di casa in alcune fasce orarie. La misura cautelare era stata emessa dopo l’arresto dell’uomo per lo stesso reato avvenuto il 9 febbraio scorso. Nel salire le scale che conducevano all’appartamento, i militari hanno visto il giovane prima nascondere un sacchetto di plastica in un vano antincendio e poi tentare di raggiungere casa. Entrati nello stabile, hanno subito fermato il 28enne, indosso al quale hanno rinvenuto 7 bustine di marijuana, e poi hanno recuperato il sacchetto all’interno del quale vi erano altre bustine. In seguito alla perquisizione dell'appartamento è stata rinvenuta un’altra bustina di droga e diverso materiale per il confezionamento. Il giovane, con diversi precedenti penali, è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale. La droga, in totale 55 grammi di marijuana, è stata sequestrata.