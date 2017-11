L'ex di Cavani: "Nel mio Paese sono tante le vittime della violenza di genere"

"Nel mio Paese sono tante le vittime della violenza di genere e per questo ho voluto fondare in Uruguay l'associazione Feliz Encuentro per accoglierle e dare assistenza. Tra i miei obiettivi c'è anche quello di creare una associazione anti violenza a Napoli". Sono le parole di Maria Soledad Cabris, ex moglie del bomber del Psg Edinson Cavani.

La donna ha preso parte nella International School della base NATO di Napoli, ad un incontro dove si è parlato di violenza sulle donne. Presenti anche le mogli di Fabio Cannavaro e di Allan. Obiettivo dell'incontro sensibilizzare tutti sulla stima e sul rispetto tra i diversi generi.