Terremoto Ischia, Maria Pesce è la seconda vittima: era in vacanza sull'isola

Si chiamava Maria Pesce la seconda vittima del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia ed in particolare il comune di Casamicciola Terme.

La donna - come riferisce Il Dispari Quotidiano - stava trascorrendo qualche giorno di vacanza sull'isola verde ed era ospite presso l'abitazione di un'amica in via Serrato.

Quest'ultima, estratta viva dalle macerie, è attualmente ricoverata all'ospedale Rizzoli.