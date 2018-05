Funerali di Maria Paris, all'apice del successo si ritirò dalle scene

Napoli piange la scomparsa della cantante Maria Paris, grande artista con all'attivo ben 12 edizioni del Festival di Napoli, vincendone due: nel 1955 e nel 1963. I funerali si terranno il 4 maggio alle ore 15.00, presso la chiesa di San Vitale a Fuorigrotta.

Paris ha partecipato anche a film come "Tuppe-tuppe, Marescià!" e "Te sto aspettanno" e ad alcuni spettacoli teatrali come "Carosello napoletano" e "Tarantella napoletana". Tra i suoi più grandi successi non vanno dimenticati "Canzona appassiunata", "Che t'aggia dì", "Perdoname", "Core bersagliere" e "Munasterio 'e Santa Chiara".

Nel 1968, all'apice del successo, si ritirà dalla scena artistica per restare vicina ai propri familiari.