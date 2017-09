Sorrento, cantante internazionale respinta dall'hotel: "E' adult only. Suo figlio non può entrare"

Mari Nobre, nota cantante italoamericana, aveva prenotato un soggiorno in un noto hotel di Sorrento, in compagnia della madre 87enne e del figlio di 7 anni.

Quando è arrivata in hotel le è stato vietato l'accesso in quanto la struttura era "adult only" e dunque riservato solo ai maggiori di 18 anni.

"Ho prenotato da Pescara la vacanza a Sorrento, avevo detto che avevo mio figlio con me, ora però il bimbo non risulta nella prenotazione", denuncia. I responsabili dell'hotel però precisano che è chiaramente segnalato che si tratta di una struttura riservata solo agli adulti (come ce ne sono tante in giro per il mondo) e gli altri ospiti dell'hotel non apprezzerebbero la presenza del bambino, rimanendo fermi sulle proprie posizioni.