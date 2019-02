L'addio a Marella Agnelli, figlia di un famoso nobile e diplomatico napoletano

Si è spenta quest'oggi a Torino all'età di 92 anni, dopo una lunga malattia, Marella Caracciolo Agnelli, moglie dell'Avvocato.

La donna, di origini napoletane pur essendo nata a Firenze, era figlia di un noto nobile e diplomatico partenopeo Filippo Caracciolo di Castagneto, morto a Napoli il 16 luglio 1965.

Caracciolo, duca di Melito e principe di Castagneto, apparteneva alla famiglia nobiliare partenopea dei San Francesco Caracciolo.

Marella, in gioventù, ha girato il mondo per via del lavoro del padre, che ha avuto incarichi diplomatici in Turchia, in Svizzera e in Francia prima di tornare in Italia per far parte del Governo Badoglio.

Dopo aver intrapreso l'attività di fotografa negli Stati Uniti, nel 1953 Marella sposò Gianni Agnelli.