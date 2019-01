Marea azzurra in piazza Dante: "La politica distrugge la città"

Comitati civici a piazza Dante per chiedere servizi, sicurezza e maggiore vivibilità alle istituzioni comunali e regionali. La "marea azzurra" è composta da residente di Chiaia, commercianti di Toledo e delle periferie della città.

Gennaro Esposito del Comitato per la Quiete e vivibilità cittadina:"Il cittadino non fa differenza nell'erogazione dei servizi tra Comune, Regione o Stato. Chiediamo a tutti un cambio di passo per migliorare la vivibilità dei cittadini".

Diversi gli striscioni e i cartelli esposti dai manifestanti, che assicurano di come tale protesta non abbia colori politici, ma abbia come unico fine la tutela dei cittadini in tema di sicurezza, trasporti, vivibilità e lavoro.

"Napoli, siamo convinti da sempre, ha delle potenzialità enormi, ma ha bisogno di una guida salda e di una visione della città, senza la quale, lo sviluppo estemporaneo e non messo a sistema può facilmente perdersi e diventare addirittura un problema. Il Turismo senza adeguati servizi ne è l’esempio lampante! L’impegno deve essere di tutti ma ancora di più di chi è libero perché ha le risorse culturali ed economiche e non ne dedica neppure in minima parte al benessere collettivo, credendo che sia del tutto inutile. Sconfiggiamo questo stupido assioma", denuncia Esposito.